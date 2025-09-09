В Петербурге и Ленобласти увеличили декретные студенткам

Выплата назначается единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление в течение полугода после окончания отпуска. Сделать это можно через портал госуслуг, клиентскую службу фонда или в МФЦ, пишет «Петербургский дневник».