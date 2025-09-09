Ричмонд
В Петербурге и Ленобласти увеличили декретные студенткам

С 1 сентября будущие мамы-студентки могут получать пособие, рассчитанное на основе регионального прожиточного минимума.

Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 1 сентября начало выплачивать будущим мамам-студенткам декретные в повышенном размере. Новая мера распространяется на всех учащихся, независимо от формы обучения — бюджетной или платной.

Как сообщил управляющий отделением фонда Константин Островский, размер пособия теперь рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания студентки. В Санкт-Петербурге он установлен на уровне 21 069 рублей, в Ленинградской области — 20 682 рубля.

Выплата назначается единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление в течение полугода после окончания отпуска. Сделать это можно через портал госуслуг, клиентскую службу фонда или в МФЦ, пишет «Петербургский дневник».