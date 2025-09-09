Сельхозпредприятие Омской области увеличит производительность труда

Сельхозкооператив имени Кирова в Омской области повысит эффективность в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве региона.
Первые три месяца специалисты федерального центра компетенций будут анализировать процессы, оцифровывать данные, выявлять узкие места и разрабатывать решения для их устранения. Параллельно сотрудники пройдут обучение основам бережливого производства, получат сертификаты и смогут самостоятельно применять эти знания в работе.
Директор сельхозпредприятия Андрей Житков отметил, что главная цель — рост производительности труда не менее чем на 5%. Также будет создана рабочая группа, в которую войдут руководители подразделений и специалисты компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.