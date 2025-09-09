Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве

«Международный экспортный форум “Сделано в России” представляет собой уникальную платформу для отечественных компаний, позволяющую заявить о себе, установить новые деловые контакты, получить информацию из первых уст о поддержке экспорта и глобальных трендах. Особое внимание будет уделено национальному бренду “Сделано в России”, который Российский экспортный центр развивает уже почти десять лет и который официально поддерживается решениями правительства нашей страны», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.