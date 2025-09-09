Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве

Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится 21 октября в Москве в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Программа форума охватит ключевые аспекты современной экспортной деятельности через серию практических сессий, круглых столов и бизнес-диалогов. Участники обсудят комплексное влияние геополитических изменений на международную торговлю, рассмотрят эволюцию глобальных цепочек поставок и механизмы развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. Важным элементом станет организация прямых деловых встреч между российскими экспортерами и зарубежными партнерами.
«Международный экспортный форум “Сделано в России” представляет собой уникальную платформу для отечественных компаний, позволяющую заявить о себе, установить новые деловые контакты, получить информацию из первых уст о поддержке экспорта и глобальных трендах. Особое внимание будет уделено национальному бренду “Сделано в России”, который Российский экспортный центр развивает уже почти десять лет и который официально поддерживается решениями правительства нашей страны», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.