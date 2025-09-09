Жителей Татарстана приглашают принять участие в «ИТ-диктанте»

В Татарстане с 12 по 13 сентября пройдет всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант». Это мероприятие приурочено ко Дню программиста. Оно направлено на проверку цифровой грамотности и уровня владения информационными технологиями.
Любой желающий может присоединиться к акции. Участникам предстоит выполнить тестовые задания разной сложности — от базовых навыков работы с компьютером и интернетом до знаний о блокчейне и интернете вещей. На выполнение теста отводится один час, после чего участники получат именные сертификаты с указанием набранных баллов.
Напомним, на Kazan Digital Week 2025 зарегистрировалось уже 5,8 тысячи участников из 50 стран. Событие соберет вместе представителей ИТ-отрасли и не только.