Капитальный ремонт центральной районной больницы завершат в Волгодонском районе

Врио губернатора Ростовской области пообещал поддержку Волгодонскому району в ремонте больницы.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с главой Волгодонского района Светланой Леоновой, в ходе которой обсуждались ключевые проблемы муниципалитета, требующие поддержки региональных властей. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Одной из главных тем стало состояние центральной районной больницы, расположенной в здании 1950 года постройки. Несмотря на проведенный ранее капитальный ремонт хирургического отделения и текущее обновление терапевтического корпуса, остаются неотремонтированными еще одно терапевтическое отделение и рентген-кабинет. Также требуется благоустройство прилегающей территории. Как сообщила глава района, проектно-сметная документация уже готова и имеет положительное заключение государственной экспертизы.

— Капитальный ремонт центральной районной больницы, конечно, нужно доделывать, чтобы во всех ее помещениях были созданы достойные условия для пациентов и медиков, — отметил Юрий Слюсарь.

