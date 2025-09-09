Капитальный ремонт центральной районной больницы завершат в Волгодонском районе

Одной из главных тем стало состояние центральной районной больницы, расположенной в здании 1950 года постройки. Несмотря на проведенный ранее капитальный ремонт хирургического отделения и текущее обновление терапевтического корпуса, остаются неотремонтированными еще одно терапевтическое отделение и рентген-кабинет. Также требуется благоустройство прилегающей территории. Как сообщила глава района, проектно-сметная документация уже готова и имеет положительное заключение государственной экспертизы.