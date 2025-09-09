Новый вид обитающего у Курильских островов моллюска назвали в честь МГУ

«Уникальный новый представитель голожаберных моллюсков был описан под родовым и видовым именем Mgueolia almamater, в честь колыбели российского высшего образования — Московского университета, который в 2025 году празднует свое 270-летие. Mgueolia almamater покрыта многочисленными нежными выростами-цератами, окрашенными в тонкие оттенки красного и лососевого цветов. Для такого необычного нового таксона был выбрано соответствующее ему знаковое имя», — говорится в сообщении.