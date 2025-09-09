Новый вид обитающего у Курильских островов моллюска назвали в честь МГУ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новый вид голожаберного моллюска, найденный у Курильских островов, назван в честь Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, отмечающего 270-летие. Он отличается ярким окрасом выростов на спине, сообщила пресс-служба вуза.
«Уникальный новый представитель голожаберных моллюсков был описан под родовым и видовым именем Mgueolia almamater, в честь колыбели российского высшего образования — Московского университета, который в 2025 году празднует свое 270-летие. Mgueolia almamater покрыта многочисленными нежными выростами-цератами, окрашенными в тонкие оттенки красного и лососевого цветов. Для такого необычного нового таксона был выбрано соответствующее ему знаковое имя», — говорится в сообщении.
Открытие сделали ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов и ведущий научный сотрудник Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН Татьяна Коршунова. Новые моллюски относятся к подотряду голожаберных моллюсков-эолидацей (отряд Nudibranchia, подотряд Aeolidacea). Они отличаются характерными выростами на спине, содержащими дивертикулы — выпячивания стенки пищеварительной железы.
«После проведенного исследования выяснилось, что внешние и внутренние признаки нового моллюска напоминают представителей сразу нескольких совершенно различных семейств подотряда Aeolidacea. Но по строению радулы (зубов моллюсков) открытый новый таксон резко отличается от всех известных», — пояснил ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов, чьи слова приводятся в сообщении.
Результаты работы опубликованы в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.