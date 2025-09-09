В Башкирии более 300 тысяч детей получают единое пособие

Отделение социального фонда Башкирии с начала 2025 года года выделило на выплаты семьям с детьми более 25 миллиардов рублей. Размер помощи зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума. Максимальная сумма на одного ребенка достигает 15 309 рублей.
При расчете пособия учитываются доходы семьи за последние 12 месяцев. Для заявлений, поданных в сентябре, будут рассматриваться заработки с августа 2024 по июль 2025 года. Основное условие — среднедушевой доход не должен превышать 15 782 рубля.
Взрослые члены семьи должны иметь заработок не менее 89 760 рублей за расчетный период либо уважительную причину отсутствия доходов (уход за ребенком, обучение, многодетность).
При оценке имущества допускается:
— квартира с площадью до 24 м² на человека;
— дом с площадью до 40 м² на человека;
— земельный участок до 0,25 га в городе или до 1 га в селе;
— одно транспортное средство моложе 5 лет.
Для многодетных семей и семей с инвалидами действуют особые условия по транспортным средствам. Автомобили мощнее 250 л.с. разрешены только семьям с четырьмя и более детьми.
