В Башкирии более 300 тысяч детей получают единое пособие

Отделение социального фонда Башкирии с начала 2025 года года выделило на выплаты семьям с детьми более 25 миллиардов рублей. Размер помощи зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума. Максимальная сумма на одного ребенка достигает 15 309 рублей.