В четырех уфимских школах появятся кабинеты психологической помощи

По его словам, кабинеты откроются в школах № 7, 80, 127 и в центре образования № 51. Эти помещения позволят ученикам получать профессиональную психологическую поддержку прямо во время учебного дня, не прерывая образовательный процесс. Всего в городе планируется открыть 13 таких кабинетов.