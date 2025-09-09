Ричмонд
В четырех уфимских школах появятся кабинеты психологической помощи

Всего в городе планируется открыть 13 таких кабинетов.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре 2025 года в учебных заведениях Уфы начнут работу специальные психологические кабинеты. Об этом сообщил начальник городского управления образования Азат Батыршин.

По его словам, кабинеты откроются в школах № 7, 80, 127 и в центре образования № 51. Эти помещения позволят ученикам получать профессиональную психологическую поддержку прямо во время учебного дня, не прерывая образовательный процесс. Всего в городе планируется открыть 13 таких кабинетов.

Батыршин подчеркнул, что создание психологических кабинетов стало возможным благодаря совместной работе систем образования и здравоохранения. Основная цель этой инициативы — обеспечить школьникам доступ к качественной психопрофилактической, диагностической и реабилитационной помощи.

