В четырех уфимских школах появятся кабинеты психологической помощи

В сентябре 2025 года в учебных заведениях Уфы начнут работу специальные психологические кабинеты. Об этом сообщил начальник городского управления образования Азат Батыршин.
По его словам, кабинеты откроются в школах № 7, 80, 127 и в центре образования № 51. Эти помещения позволят ученикам получать профессиональную психологическую поддержку прямо во время учебного дня, не прерывая образовательный процесс. Всего в городе планируется открыть 13 таких кабинетов.
Батыршин подчеркнул, что создание психологических кабинетов стало возможным благодаря совместной работе систем образования и здравоохранения. Основная цель этой инициативы — обеспечить школьникам доступ к качественной психопрофилактической, диагностической и реабилитационной помощи.
