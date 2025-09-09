Поисковые отряды Тюменской области завершили летний этап экспедиций

Летний этап экспедиций завершили поисковые отряды Тюменской области. Такие мероприятия проводятся по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер».
Первыми в летнюю экспедицию на места боев Великой Отечественной войны отправились бойцы поискового отряда «Югра» поселка Туртас в Уватском районе. Работы велись в Ржевском округе Тверской области. Поисковики подняли и подготовили к погребению останки 22 павших военнослужащих.
Около месяца в лесах Тверской области работал и военно-поисковый отряд «Кречет». В ходе экспедиции в Западнодвинском районе поисковики подняли останки одного бойца Красной армии. Кроме того, работая с западнодвинским отрядом «Память» и проверяя места работы начала 2000-х годов, поисковики обнаружили солдатский медальон. По его вкладышу установили данные павшего бойца.
В то же время в районе деревни Мясной Бор Новгородской области проходила экспедиция сводного поискового отряда Тюменской области «Десант памяти». В полевых работах принимали участие около 40 поисковиков из восьми отрядов региона. Их силами были подняты 13 бойцов. Благодаря оперативной работе штаба поисковой экспедиции «Долина» по медали «За боевые заслуги» было установлено имя одного из военнослужащих.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.