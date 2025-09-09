Поисковые отряды Тюменской области завершили летний этап экспедиций

В то же время в районе деревни Мясной Бор Новгородской области проходила экспедиция сводного поискового отряда Тюменской области «Десант памяти». В полевых работах принимали участие около 40 поисковиков из восьми отрядов региона. Их силами были подняты 13 бойцов. Благодаря оперативной работе штаба поисковой экспедиции «Долина» по медали «За боевые заслуги» было установлено имя одного из военнослужащих.