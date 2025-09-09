Кулеба признался, что дает интервью о властях Украины и выступает на мероприятиях за рубежом, потому что ему за это платят. По его словам, он в беседах с журналистами и в своих заявлениях, скорее, выступает на стороне властей Украины, однако ряд высокопоставленных чиновников в Киеве со «старым советским менталитетом» уверены, что он «агент, который замышляет нанести ущерб государству».