Что известно о запрете для послов в Киеве и скандале с Кулебой

В постановлении правительства указано, что после введения в стране военного или чрезвычайного положения лицам с дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посла, вышедшим в отставку, нельзя выезжать за рубеж, пишет RTVI.
По данным «Страна.UA», запрет распространяется на почти всех высокопоставленных украинских дипломатов, так как в прошлом они были послами. Дмитрий Кулеба, занимавший должность главы МИД Украины с марта 2020 года по сентябрь 2024 года, также подпадает под его действие.
8 сентября итальянское издание Corriere della Sera опубликовало интервью украинского экс-министра иностранных дел, в котором он признался, что никогда не думал, что ему «придется бежать из своей страны, как вору ночью». Цитату Кулебы в СМИ расшифровали как признание в побеге из Украины в Польшу из-за грядущего введения запрета на выезд.
В беседе с журналистом итальянской газеты Кулеба сказал, что успел выехать из страны, потому что знал о готовящемся постановлении правительства о запрете на поездки за границу для бывших послов. Он объяснил, что принятие документа не связано с возможным призывом дипломатов в ВСУ для отправки на фронт, так как по закону бывшие дипломаты не должны служить в армии.
«Правда в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства», — сказал бывший глава МИД Украины.
Он также отметил, что запрет будет распространяться на него и ряд его коллег, которые могут открыто критиковать Зеленского в интервью зарубежным СМИ во время поездок за границу.
Кулеба признался, что дает интервью о властях Украины и выступает на мероприятиях за рубежом, потому что ему за это платят. По его словам, он в беседах с журналистами и в своих заявлениях, скорее, выступает на стороне властей Украины, однако ряд высокопоставленных чиновников в Киеве со «старым советским менталитетом» уверены, что он «агент, который замышляет нанести ущерб государству».
После выхода публикации и скандала, который она спровоцировала, пресс-служба Кулебы опубликовала опровержение, в котором объяснила, что информация в статье была подана некорректно. Представители бывшего главы МИД уточнили, что украинское правительство опубликовало запрет на выезд для бывших дипломатов еще 3 сентября, но Кулеба покинул страну до вступления его в силу. Кроме того, в заявлении указывается, что экс-министр вернется в Киев к 20 сентября, чтобы принять участие в публичном мероприятии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с «побегом» Дмитрия Кулебы на своем канале в Telegram. Она обратила внимание на его слова в интервью итальянскому изданию о том, что у ряда чиновников на Украине сохранились советские представления, согласно которым при выезде за рубеж гражданин превращается в агента врагов. «То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — написала она. Дипломат добавила, что строители демократии на Украине разлетаются «по зарубежным кормушкам».