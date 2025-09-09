В Новосибирске до конца года установят более 150 «лежачих полицейских»

До конца 2025 года в Новосибирске планируют обустроить 151 искусственную дорожную неровность. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, на сегодняшний день уже смонтировано 89 «лежачих полицейских», сообщили в телеграм-канале Мэрии города.