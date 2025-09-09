В Новосибирске до конца года установят более 150 «лежачих полицейских»

Большая часть новых искусственных неровностей появится у школ и в районах с повышенной аварийностью.
До конца 2025 года в Новосибирске планируют обустроить 151 искусственную дорожную неровность. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, на сегодняшний день уже смонтировано 89 «лежачих полицейских», сообщили в телеграм-канале Мэрии города.
Основными точками для их размещения стали территории у образовательных учреждений, аварийно-опасные участки дорог и места, предложенные сотрудниками ГИБДД.
Работы ведутся во всех районах города. Каждая новая неровность сопровождается установкой предупреждающих знаков и нанесением разметки, что делает пешеходные переходы более заметными и безопасными.
В мэрии подчеркнули, что программа по установке ИДН является частью комплексной стратегии по повышению безопасности дорожного движения и снижению числа аварий с участием пешеходов.