Каждая пятая вакансия в Воронежской области — для рабочего

Требуются водители, упаковщики, подсобные рабочие.

Источник: Комсомольская правда

Согласно исследованию портала hh.ru, в Воронежской области наблюдается высокий спрос на представителей рабочих профессий. В августе работодатели региона опубликовали порядка 4,6 тысяч таких вакансий.

Так, каждое четвертое предложение работы (26%) в области приходится на категорию «рабочий персонал». Среднее предложение по заработной плате для этих специалистов достигает 91,8 тысяч рублей, что значительно выше средней зарплаты по области (69,4 тыс. рублей).

Кстати, потребность в рабочих кадрах в России за последний месяц выросла на 10%, а средняя зарплата по стране в этом сегменте составляет около 80 тысяч рублей.

Наибольшее количество открытых вакансий приходится на следующие специальности:

· Водители (около 1,1 тыс. вакансий),

· Упаковщики и комплектовщики (~500 вакансий),

· Подсобные рабочие (~500 вакансий).