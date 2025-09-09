В Госдуме рассказали об индексации страховых пенсий в 2026 году

«Вторая индексация законом предусмотрена, а какая она будет, покажет время, и обсуждение проекта бюджета осенью этого года. Если будет вторая индексация, то она уже будет выше уровня инфляции, так как 1 февраля пенсия будет проиндексирована на уровень инфляции. Если пройдёт вторая индексация, то очевидно, что суммарно первая и вторая индексации дадут общий уровень выше инфляции», — отметил депутат. −0-