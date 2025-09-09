Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали об индексации страховых пенсий в 2026 году

Нилов: в 2026 г возможны 2 индексации страховых пенсий на уровень выше инфляции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В 2026 году страховые пенсии должны проиндексировать 1 февраля на уровень фактической инфляции, а 1 апреля может пройти вторая индексация в зависимости от возможности бюджета Соцфонда, суммарно первая и вторая индексация уже могут быть выше уровня инфляции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«В следующем году страховые пенсии должны проиндексировать 1 февраля на уровень фактической инфляции, а 1 апреля — это вероятная индексация в зависимости от возможности бюджета Соцфонда. Будет она или нет, покажет только время», — сказал он РИА Новости.

По словам депутата, пока можно говорить о том, что сейчас во время бюджетного процесса будут заложены все средства в федеральном бюджете, в бюджете Социального фонда для того, «чтобы проиндексировать пенсию с 1 февраля, если не будет предложен какой-то иной механизм».

«Вторая индексация законом предусмотрена, а какая она будет, покажет время, и обсуждение проекта бюджета осенью этого года. Если будет вторая индексация, то она уже будет выше уровня инфляции, так как 1 февраля пенсия будет проиндексирована на уровень инфляции. Если пройдёт вторая индексация, то очевидно, что суммарно первая и вторая индексации дадут общий уровень выше инфляции», — отметил депутат. −0-