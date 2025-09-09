Архитектор показал, как изменится бывший Дом печати в Волгограде

Проект капитального ремонта бывшего Дома печати представил волгоградский архитектор, член правления регионального отделения общественной организации Союза архитекторов России Владимир Русанов. В своих социальных сетях он показал, как может выглядеть объект, спроектированный более 40 лет назад.
«Предусмотрено максимально возможное сохранение объема здания, тектоники, — подчеркнул архитектор. — Современные технологии позволяют сделать объект энергоэффективным, сохранив его первозданный облик».
Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что высотку на Коммунистической, 11 переделают в гостиницу для туристов на 250 мест. В здании будут находиться конференц-залы и предприятия питания.
В Доме печати долгое время располагались редакции ведущих СМИ региона, в том числе «Волгоградской правды». Однако в 2020 году по решению Правительства России здание было включено в план приватизации госимущества. В ноябре 2022 года Дом печати был реализован с торгов.