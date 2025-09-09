Москвичей приглашают поучаствовать в викторине по истории столицы

Специальный выпуск «Большой викторины» по истории Москвы к 878-летию города разместили на сайте проекта «Активный гражданин», развитие которого отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Пользователям предстоит ответить на восемь тематических вопросов. Например, когда по древнему исчислению основали столицу и какой стадион стал центром торжеств на Дне города в 1947 году. Кроме того, участники предположат, которая из сталинских высоток самая высокая, и вспомнят, где находится парк 850-летия Москвы. Также необходимо будет по фото отгадать станцию метро, открытую в День города в 2024 году.
Викторина поможет лучше узнать и оценить богатое культурное наследие Москвы. За каждый правильный ответ участникам начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения скидок на товары и услуги партнеров программы, а также направить на благотворительность.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.