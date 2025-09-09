Москвичей приглашают поучаствовать в викторине по истории столицы

Пользователям предстоит ответить на восемь тематических вопросов. Например, когда по древнему исчислению основали столицу и какой стадион стал центром торжеств на Дне города в 1947 году. Кроме того, участники предположат, которая из сталинских высоток самая высокая, и вспомнят, где находится парк 850-летия Москвы. Также необходимо будет по фото отгадать станцию метро, открытую в День города в 2024 году.