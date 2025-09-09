Мульча как альтернатива удобрениям: эффективный способ увеличения урожайности деревьев

Процесс мульчирования можно разбить на несколько этапов. Сначала следует рыхлить почву вокруг дерева, затем укладывать траву слоем 5−7 см, отступив от ствола на 25−30 см, чтобы избежать гниения коры. Рекомендуется укладывать мульчу в два слоя: сначала стебли, а затем листья. Такой подход позволяет избежать необходимости вносить удобрения к началу следующего сезона и значительно повышает урожайность деревьев.