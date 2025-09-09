Мульча как альтернатива удобрениям: эффективный способ увеличения урожайности деревьев

Садоводы традиционно полагаются на удобрения для достижения богатого урожая, однако даже самые обильные подкормки не всегда приносят желаемые результаты.
Эксперты уверяют, что ключ к успеху заключается в правильном уходе за деревьями сразу после плодоношения, пишет news.ru.
В этот период яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья испытывают нехватку влаги и питательных веществ, а также страдают от резких перепадов температуры. Для решения этой проблемы рекомендуется использовать мульчирование.
Среди различных материалов для мульчи наилучшим выбором считается подсохшая скошенная трава. Она эффективно удерживает влагу, поддерживает оптимальный микроклимат для корней и обогащает почву азотом и другими необходимыми элементами. Важно отметить, что сорняки не следует использовать в качестве мульчи, так как они могут прорасти и создать дополнительные трудности. Перед укладкой траву необходимо подсушить на солнце в течение 2−3 дней.
Процесс мульчирования можно разбить на несколько этапов. Сначала следует рыхлить почву вокруг дерева, затем укладывать траву слоем 5−7 см, отступив от ствола на 25−30 см, чтобы избежать гниения коры. Рекомендуется укладывать мульчу в два слоя: сначала стебли, а затем листья. Такой подход позволяет избежать необходимости вносить удобрения к началу следующего сезона и значительно повышает урожайность деревьев.