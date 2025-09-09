Ричмонд
В регионах Узбекистана начинают внедрять систему школьных автобусов

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). В Узбекистане начинается поэтапное внедрение системы школьных автобусов, которые будут доставлять детей из отдалённых и труднодоступных районов в учебные заведения. Пока речь идёт о пилотных проектах в регионах, где проблема стоит особенно остро.

Источник: Vaib.Uz

Сегодня на совещании по вопросам развития образования было отмечено: в отдалённых районах страны 74 тысячи школьников до сих пор вынуждены ежедневно преодолевать по 5−7 километров пешком, чтобы добраться до школы. Такая ситуация не только снижает качество образования, но и сказывается на здоровье и мотивации детей.

Первые реальные шаги сделали хокимы Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей: по их инициативе, за счёт местного бюджета, для 100 школ организованы бесплатные автобусные маршруты для доставки детей. На днях к инициативе присоединились власти Самаркандской и Джизакской областей — они пообещали в течение месяца запустить автобусы для 100 школ в своих регионах.

Президент на совещании подчеркнул, что подобный опыт должен стать образцом для других регионов, где остаётся проблема доступности образования из-за удалённости учебных заведений. Поэтапное внедрение школьных автобусов позволит тысячам детей по всей стране безопасно и своевременно добираться до школы, а также повысит качество и охват образования в сельской местности.

Ожидается, что в дальнейшем подобная система появится и в других областях Узбекистана.