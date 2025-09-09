В регионах Узбекистана начинают внедрять систему школьных автобусов

Сегодня на совещании по вопросам развития образования было отмечено: в отдалённых районах страны 74 тысячи школьников до сих пор вынуждены ежедневно преодолевать по 5−7 километров пешком, чтобы добраться до школы. Такая ситуация не только снижает качество образования, но и сказывается на здоровье и мотивации детей.