В регионах Узбекистана начинают внедрять систему школьных автобусов

Сегодня на совещании по вопросам развития образования было отмечено: в отдалённых районах страны 74 тысячи школьников до сих пор вынуждены ежедневно преодолевать по 5−7 километров пешком, чтобы добраться до школы. Такая ситуация не только снижает качество образования, но и сказывается на здоровье и мотивации детей.
Первые реальные шаги сделали хокимы Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей: по их инициативе, за счёт местного бюджета, для 100 школ организованы бесплатные автобусные маршруты для доставки детей. На днях к инициативе присоединились власти Самаркандской и Джизакской областей — они пообещали в течение месяца запустить автобусы для 100 школ в своих регионах.
Президент на совещании подчеркнул, что подобный опыт должен стать образцом для других регионов, где остаётся проблема доступности образования из-за удалённости учебных заведений. Поэтапное внедрение школьных автобусов позволит тысячам детей по всей стране безопасно и своевременно добираться до школы, а также повысит качество и охват образования в сельской местности.
Ожидается, что в дальнейшем подобная система появится и в других областях Узбекистана.