В Шахтах возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте стадиона спортивной школы

Прокуратура города Шахты завершила проверку, в ходе которой выявила серьезные нарушения при исполнении муниципального контракта на ремонт стадиона детской спортивной школы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Было установлено, что строительная организация-подрядчик внесла в итоговую документацию недостоверные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалов. Несмотря на это, по условиям контракта компании были перечислены полные суммы финансирования.
В итоге мошеннические действия подрядчика причинили существенный ущерб бюджету. Общая сумма потерь превышает 900 тысяч рублей.
