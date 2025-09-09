Ричмонд
В Шахтах возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте стадиона спортивной школы

В Шахтах подрядчика подозревают в мошенничестве при ремонте стадиона спортивной школы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Шахты завершила проверку, в ходе которой выявила серьезные нарушения при исполнении муниципального контракта на ремонт стадиона детской спортивной школы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Было установлено, что строительная организация-подрядчик внесла в итоговую документацию недостоверные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалов. Несмотря на это, по условиям контракта компании были перечислены полные суммы финансирования.

В итоге мошеннические действия подрядчика причинили существенный ущерб бюджету. Общая сумма потерь превышает 900 тысяч рублей.

