В лесах Воронежской области провели 8,5 тысячи патрульных рейсов

В беседах с лесными инспекторами более 9 тысяч человек узнали больше о правилах поведения в лесу. Были организованы лекции для школьников и студентов, а также распространялись информационные материалы о необходимости бережного отношения к природе. По мнению министра лесного хозяйства Воронежской области Вячеслава Оробинского, активная разъяснительная работа поможет повысить уровень экологической культуры населения и вовлечь жителей в процесс охраны лесов.