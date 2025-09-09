В лесах Воронежской области провели 8,5 тысячи патрульных рейсов

Около 8,5 тысячи патрульных рейсов совершили инспекторы в лесах Воронежской области с начала года по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Ежедневно лесные инспекторы объезжали закрепленные участки для выявления возгораний, предотвращения нелегальной заготовки древесины и информирования населения о правилах пожарной и санитарной безопасности. Маршруты патрулирования проложены через наиболее подверженные рискам участки, такие как хвойные насаждения, лесосеки и рекреационные зоны.
В беседах с лесными инспекторами более 9 тысяч человек узнали больше о правилах поведения в лесу. Были организованы лекции для школьников и студентов, а также распространялись информационные материалы о необходимости бережного отношения к природе. По мнению министра лесного хозяйства Воронежской области Вячеслава Оробинского, активная разъяснительная работа поможет повысить уровень экологической культуры населения и вовлечь жителей в процесс охраны лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.