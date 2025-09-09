Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти предложили разбивать парки на месте сгоревших домов в центре Ростова

На месте сгоревших домов в центре Ростова-на-Дону могут разбивать парки и детские площадки вместо многоквартирных жилых домов.

Источник: Коммерсантъ

О такой инициативе в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По словам чиновницы, в историческом центре старые дома гибнут в «подозрительных пожарах». Госпожа Абрамченко отмечает, что проблема наблюдается во многих регионах.

«Если дом сгорел или его снесли, то на его месте на 10, 20, а то и 30 лет разбивают парк или детскую площадку. Никаких новостроек, никаких бизнес-центров. Потом уже местные жители сами решат: оставить зеленый оазис или застроить его очередным многоквартирником», — написала Виктория Абрамченко.