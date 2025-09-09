Врио министра здравоохранения РТ Альмир Абашев привился от гриппа

Также от гриппа вакцинировались Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан Габдулхак Мотыгуллин.