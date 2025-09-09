«Практически бежала с двумя большими сумками». Пенсионерка попала под скоростную электричку под Буда-Кошелево

В Буда-Кошелевском районе пенсионерка попала под скоростную электричку, пишет БелТА.
Трагедия случилась днем 7 сентября в районе остановочного пункта «Череток». Примерно в 14 часов под скоростной поезд «Минск — Гомель» попала женщина 1949 года рождения.
Как установили в прокуратуре Гомельской области по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах, пенсионерка переходила железнодорожные пути по автомобильному переезду, при этом она несла две большие сумки и шла очень быстро.
— Женщина переходила пути с двумя большими сумками, она практически бежала. Однако не реагировала на подаваемые машинистом звуковые сигналы большой громкости, — прокомментировал Сергей Казакевич, старший помощник прокурора.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
