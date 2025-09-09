Ричмонд
«Практически бежала с двумя большими сумками». Пенсионерка попала под скоростную электричку под Буда-Кошелево

Женщина погибла под колесами скоростной электрички в Буда-Кошелевском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Буда-Кошелевском районе пенсионерка попала под скоростную электричку, пишет БелТА.

Трагедия случилась днем 7 сентября в районе остановочного пункта «Череток». Примерно в 14 часов под скоростной поезд «Минск — Гомель» попала женщина 1949 года рождения.

Как установили в прокуратуре Гомельской области по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах, пенсионерка переходила железнодорожные пути по автомобильному переезду, при этом она несла две большие сумки и шла очень быстро.

— Женщина переходила пути с двумя большими сумками, она практически бежала. Однако не реагировала на подаваемые машинистом звуковые сигналы большой громкости, — прокомментировал Сергей Казакевич, старший помощник прокурора.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

А еще стало известно, что ГАИ планирует задействовать систему мониторинга общественной безопасности для контроля за соблюдением ПДД самокатчиками и велосипедистами.