В Челябинской области 11 сентября начнется отопительный сезон

В Кусинском районе решили включить отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Кусинском районе с 11 сентября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава района Юрий Лысяков.

— С этого дня котельные начнут подавать тепло в социальные учреждения, а затем и в многоквартирные дома, — уточнил он.

Юрий Лысяков также попросил кусинцев расплатиться с долгами за услуги ЖКХ. За отопление жители района недоплатили 47 млн рублей.

В Кусе днем 9 сентября всего +12 градусов.

По прогнозу в Челябинской области уже в ночь на 10 сентября может похолодать до +1. А в ночь на 2 сентября температура воздуха может опуститься и до −2.