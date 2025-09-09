В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки

Отмечается, что в Нижнем Новгороде четверо бывших сотрудников оборонного предприятия признаны виновными во взяточничестве. Установлено, что с 2018 по 2024 год они получили более семи миллионов рублей от коммерсантов за контракты на поставку материалов.