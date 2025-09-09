Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки

В Нижнем Новгороде осудили 4 экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Четверо бывших сотрудников предприятия ОПК осуждены в Нижнем Новгороде по делу о взятках на 7 миллионов рублей от коммерческих организаций, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Отмечается, что в Нижнем Новгороде четверо бывших сотрудников оборонного предприятия признаны виновными во взяточничестве. Установлено, что с 2018 по 2024 год они получили более семи миллионов рублей от коммерсантов за контракты на поставку материалов.

«Приговором суда двое подсудимых осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом от 1 до 1,5 миллиона рублей. Еще двое приговорены к 3,5 и 5 годам лишения свободы условно», — заявили в СК.