В Иркутской области более чем в семь раз ускорили выдачу сим-карт иностранцам

В Иркутской области более чем в семье раз ускорили процесс выдачи сим-карт иностранцам. В регионе в 1,5 раза увеличилось количество ежемесячных подключений к услугам мобильной связи. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, Теперь сим-карты активируются менее чем за 24 часа после обращения в салон.
— С начала 2025 года иностранные граждане могут оформить SIM-карту только по биометрии и имея подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, — уточнил министр цифрового развития и связи Приангарья Александр Селедцов.
Иногда биометрию можно сдать в офисе мобильного оператора, при условии, что у них есть соглашение с банком. Сейчас биометрия для иностранцев стала нормой, а процесс прохождения обязательных процедур совершенствуется.