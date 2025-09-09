В Иркутской области более чем в семь раз ускорили выдачу сим-карт иностранцам

В Иркутской области более чем в семье раз ускорили процесс выдачи сим-карт иностранцам. В регионе в 1,5 раза увеличилось количество ежемесячных подключений к услугам мобильной связи. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, Теперь сим-карты активируются менее чем за 24 часа после обращения в салон.