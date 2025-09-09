Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области более чем в семь раз ускорили выдачу сим-карт иностранцам

В регионе в 1,5 раза увеличилось количество ежемесячных подключений к услугам мобильной связи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области более чем в семье раз ускорили процесс выдачи сим-карт иностранцам. В регионе в 1,5 раза увеличилось количество ежемесячных подключений к услугам мобильной связи. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, Теперь сим-карты активируются менее чем за 24 часа после обращения в салон.

— С начала 2025 года иностранные граждане могут оформить SIM-карту только по биометрии и имея подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, — уточнил министр цифрового развития и связи Приангарья Александр Селедцов.

Иногда биометрию можно сдать в офисе мобильного оператора, при условии, что у них есть соглашение с банком. Сейчас биометрия для иностранцев стала нормой, а процесс прохождения обязательных процедур совершенствуется.