В Казахстане медиков скорой помощи и стационаров оснастят видеорегистраторами и видеожетонами

Совместно с «Казахтелекомом» и местными исполнительными органами в целях обеспечения безопасности медицинских работников, 2100 бригады скорой помощи будут обеспечены видеожетонами и 644 приемных стационаров будут обеспечены видеорегистраторами. Таким образом, для своевременного и качественного исполнения поручений Главы государства будут приняты исчерпывающие меры.
Кроме того, в рамках реализации Послания Президента предлагается поручить акимам совместно с Отбасы Банком в 2026 году обеспечить жильем врачей по остродефицитным специальностям, особенно в регионах с глубоким дефицитом кадров.