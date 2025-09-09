Ричмонд
В Казахстане медиков скорой помощи и стационаров оснастят видеорегистраторами и видеожетонами

Инициатива направлена на обеспечение безопасности медицинских работников страны. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Совместно с «Казахтелекомом» и местными исполнительными органами в целях обеспечения безопасности медицинских работников, 2100 бригады скорой помощи будут обеспечены видеожетонами и 644 приемных стационаров будут обеспечены видеорегистраторами. Таким образом, для своевременного и качественного исполнения поручений Главы государства будут приняты исчерпывающие меры.

отметила министр

Кроме того, в рамках реализации Послания Президента предлагается поручить акимам совместно с Отбасы Банком в 2026 году обеспечить жильем врачей по остродефицитным специальностям, особенно в регионах с глубоким дефицитом кадров.