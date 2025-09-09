В четырех муниципалитетах Крыма делали молочную продукцию из «воздуха»

В ведомстве добавили, что на готовой продукции указали процент жирности, не соответствующий этому показателю в исходном продукте. Россельхознадзор направил информационное письмо в Госкомитет ветеринарии Крыма. Кроме того, было объявлено 10 предупреждений в системе ВетИС «Ветис. Паспорт».