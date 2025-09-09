Ричмонд
В четырех муниципалитетах Крыма делали молочную продукцию из «воздуха»

Нарушения обнаружили сотрудники Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

В четырех муниципалитетах Крыма производили молочную продукцию из «воздуха». Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию обнаружили в Красногвардейском, Сакском и Ленинском районах, а также в Феодосии. Государственные ветеринарные врачи оформили 22 ветеринарных сопроводительных документа на 308 килограмм молочной продукции. Уточняется, что речь идет о масле, твороге, брынзе и сыре.

«При этом указанное количество сырья являлось недостаточным для изготовления подобного объема», — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что на готовой продукции указали процент жирности, не соответствующий этому показателю в исходном продукте. Россельхознадзор направил информационное письмо в Госкомитет ветеринарии Крыма. Кроме того, было объявлено 10 предупреждений в системе ВетИС «Ветис. Паспорт».