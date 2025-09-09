В Новосибирской области зафиксирован рост числа заброшенных земель

С начала года в регионе нашли почти полтора раза больше неосвоенных участков, чем за весь прошлый.
В Новосибирской области в 2025 году выявлено 349 заброшенных земельных участков — это почти на 50% больше, чем было зарегистрировано за весь 2024 год. Об этом сообщила глава регионального Росреестра Светлана Рягузова, пишет ТАСС.
Мониторинг территорий ведётся с применением беспилотников. По словам Рягузовой, увеличение числа выявленных нарушений связано с постановлением правительства РФ, согласно которому собственники обязаны осваивать землю в населённых пунктах и садоводческих товариществах в течение трёх лет.
Участок может быть признан неиспользуемым, если он более чем наполовину захламлён мусором или на нём не велось строительство в течение пяти лет. Для территорий под индивидуальное жилищное строительство срок увеличен до семи лет.