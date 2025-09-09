В Москве отметили вековой юбилей художника Вячеслава Иляхинского, уроженца Таганрога

Директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач приняла участие в торжественных мероприятиях в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве, посвященных юбилеям двух выдающихся художников русского зарубежья. Мероприятия приурочены к столетию со дня рождения уроженца Таганрога Вячеслава Иляхинского и 95-летию Вероники Гашуровой.
Приглашение таганрогской делегации стало не случайным. Именно Таганрогский художественный музей наряду с Музеем русского зарубежья является одним из двух учреждений культуры в России, хранящих творческое наследие Вячеслава Иляхинского.
В рамках визита состоялось подписание соглашения о творческом сотрудничестве между Таганрогским художественным музеем и Домом русского зарубежья.
