Прокуратура прекратила деятельность теневого ростовщика в Ужуре, выдавшего займы на 35 млн рублей

По данным надзорного ведомства, ростовщик охватил своей деятельностью не только Ужур, но и весь Ужурский район, включая закрытый поселок Солнечный. За последние годы он 1944 раза обращался в суд с исками о взыскании долгов с физических лиц. Только в 2024 году в его пользу было взыскано более 7 миллионов рублей.