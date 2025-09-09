Прокуратура прекратила деятельность теневого ростовщика в Ужуре, выдавшего займы на 35 млн рублей

Прокуратура Красноярского края через суд прекратила деятельность незаконного кредитора в г. Ужур, который с 2015 года выдавал займы под высокие проценты.
Как установила проверка, через счета предпринимателя прошли операции на сумму свыше 35 миллионов рублей, имеющие признаки нелегальной кредитной деятельности.
По данным надзорного ведомства, ростовщик охватил своей деятельностью не только Ужур, но и весь Ужурский район, включая закрытый поселок Солнечный. За последние годы он 1944 раза обращался в суд с исками о взыскании долгов с физических лиц. Только в 2024 году в его пользу было взыскано более 7 миллионов рублей.
«Проверка банковских операций показала, что через счета ответчика прошли операции на сумму свыше 35 миллионов рублей, которые имеют все признаки выплат по ранее выданным займам», — сообщили в прокуратуре края.
Прокуратура подала иск в интересах граждан, потребовав признать деятельность предпринимателя незаконной и запретить её осуществление. Суд удовлетворил эти требования. Параллельно правоохранительные органы проводят проверку на предмет наличия в действиях бизнесмена признаков уголовно наказуемых деяний.
Напомним, что на территории России правом предоставлять займы обладают только специальные финансовые организации: микрофинансовые компании, ломбарды, а также кредитные и сельскохозяйственные кооперативы.