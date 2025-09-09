ЗАГСы Узбекистане больше не будут требовать у справки о медобследовании

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). С 1 декабря 2025 года в Узбекистане упрощается одна из формальностей при заключении брака: теперь молодожёнам не нужно будет приносить результаты медицинского осмотра в органы ЗАГС. Соответствующий указ был подписан президентом страны.