ЗАГСы Узбекистане больше не будут требовать у справки о медобследовании

Речь не идёт об отмене самого медосмотра для вступающих в брак — проходить его по-прежнему придётся. Однако теперь органы ЗАГС будут запрашивать результаты обследования через электронную систему без участия заявителей.
Ранее оформление брака требовало немало бумажной волокиты: молодожёнам приходилось посещать медицинские учреждения, собирать справки, а затем лично предоставлять документы сотрудникам ЗАГСа. Нововведение призвано сократить бюрократию, избавить граждан от лишних визитов и ускорить процесс регистрации брака.