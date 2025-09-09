Ричмонд
ЗАГСы Узбекистане больше не будут требовать у справки о медобследовании

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). С 1 декабря 2025 года в Узбекистане упрощается одна из формальностей при заключении брака: теперь молодожёнам не нужно будет приносить результаты медицинского осмотра в органы ЗАГС. Соответствующий указ был подписан президентом страны.

Источник: Vaib.Uz

Речь не идёт об отмене самого медосмотра для вступающих в брак — проходить его по-прежнему придётся. Однако теперь органы ЗАГС будут запрашивать результаты обследования через электронную систему без участия заявителей.

Ранее оформление брака требовало немало бумажной волокиты: молодожёнам приходилось посещать медицинские учреждения, собирать справки, а затем лично предоставлять документы сотрудникам ЗАГСа. Нововведение призвано сократить бюрократию, избавить граждан от лишних визитов и ускорить процесс регистрации брака.