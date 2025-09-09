Врач предупредила о рисках использования гель-лаков с опасным веществом

Врач общей практики Елена Павлова сообщила о потенциальной угрозе, связанной с использованием некоторых гель-лаков для ногтей, содержащих триметилбензоилдифенилфосфин (ТРО).
В интервью NEWS.ru она отметила, что это вещество может негативно влиять на репродуктивную систему и вызывать мутации клеток, что, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям, включая онкологические.
По словам специалиста, ТРО обладает токсичным воздействием на репродуктивную систему. Она также подчеркнула, что с 2016 года использование этого вещества в косметических продуктах было строго регламентировано научным комитетом по потребительской безопасности Европейской комиссии, которая пришла к выводу о его небезопасности. С 28 февраля 2023 года в Европейском союзе вступил в силу полный запрет на применение ТРО в косметике, и производители обязаны заменить его на более безопасные компоненты.
Павлова добавила, что в России пока нет запрета на использование ТРО в гель-лаках. Однако крупные международные бренды, работающие как в Европе, так и в России, уже исключили это вещество из своих формул по всему миру. Она предупредила, что в салонах красоты гель-лаки с ТРО могут продолжать использоваться, поскольку замена косметических средств происходит не мгновенно.
Врач заключила, что данное вещество попало под запрет из-за наличия научно обоснованных данных о его рисках. Основная угроза заключается в том, что негативные реакции могут возникнуть не только при нанесении гель-лака, но и при контакте с кожей или вдыхании паров.