Новосибирцев начнут штрафовать за неуважение к врачам скорой помощи

В обращении к министру было отмечено, что участились случаи необоснованных вызовов скорой помощи, некорректного поведения пациентов в медицинских учреждениях. Некоторые граждане позволяют себе вмешиваться в работу врачей, выдвигать требования к составу медицинских бригад, а также проявлять агрессию, вплоть до оскорблений и физического насилия. Кроме того, встречаются случаи нарушения больничного режима и внутреннего распорядка.