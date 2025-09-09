Жители Прикамья могут оплатить налоги в отделениях Почты России сразу после получения письма с уведомлением

С середины сентября Почта России начинает массовую доставку заказных писем с налоговыми уведомлениями жителям Пермского края. В этом году почтальоны вручат адресатам более 160 000 таких отправлений. Всего за год через почтовую связь региона проходит около 350 000 различных уведомлений от налоговой службы.
Заказные письма с налоговыми уведомлениями почтальоны вручают лично в руки. Если адресата не окажется дома, почтальон оставит извещение в почтовом ящике на получение заказного письма в ближайшем почтовом отделении. Неврученные письма хранятся в отделении в течение 30 календарных дней.
«Для нас крайне важно, чтобы каждый житель Прикамья, независимо от возраста и места проживания, мог быстро и без лишних сложностей исполнить свои налоговые обязательства. Мы видим, что возможность оплатить всё в одном месте — сразу после вручения письма в отделении почты — особенно ценна для пенсионеров и жителей отдалённых посёлков. Мы заранее готовимся к традиционному декабрьскому пику нагрузки, чтобы в этот период обеспечить максимальную скорость обслуживания и сделать процесс удобным для наших клиентов», — обратила внимание директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.
Оплатить налог на имущество, а также транспортный и земельный сборы жители Перми и Пермского края могут на почте сразу при получении соответствующего письма. Для оплаты налога на почте нужно передать квитанцию оператору. Если квитанции с собой нет, оператор поможет узнать сумму уплаты по номеру ИНН. Оплачивать налоги можно и на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона. Денежные средства поступают на счёт налоговой службы в режиме реального времени.