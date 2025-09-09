Жители Прикамья могут оплатить налоги в отделениях Почты России сразу после получения письма с уведомлением

«Для нас крайне важно, чтобы каждый житель Прикамья, независимо от возраста и места проживания, мог быстро и без лишних сложностей исполнить свои налоговые обязательства. Мы видим, что возможность оплатить всё в одном месте — сразу после вручения письма в отделении почты — особенно ценна для пенсионеров и жителей отдалённых посёлков. Мы заранее готовимся к традиционному декабрьскому пику нагрузки, чтобы в этот период обеспечить максимальную скорость обслуживания и сделать процесс удобным для наших клиентов», — обратила внимание директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.