Омские медики провели сложнейшую операцию годовалому малышу

Ситуация со здоровьем ребенка требовала срочного хирургического вмешательства в спинной мозг младенца.

Источник: Комсомольская правда

В омской городской детской клинической больнице № 3 успешно провели сложную операцию годовалому ребенку на спинном мозге с помощью нейромониторинга. Об уникальном опыте омских медиков рассказал телеграм-канал «Минздрав Омской области».

«Маленькому пациенту чуть больше года, у него с рождения множественные пороки головного и спинного мозга. В определенном месте спинной мозг прирос к твердой мозговой оболочке ткани, угрожая своим истончением по мере роста ребенка. Чтобы в дальнейшем не пострадали двигательные функции организма, необходимо было удалить возникшие спайки хирургическим путем», — цитирует телеграм-канал заведующего нейрохирургическим отделением Городской клинической детской больницы № 3 Руслана Коваля.

Провести данные вмешательства омским врачам удалось при помощи современного операционного микроскопа. Его привезли с собой специалисты из Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Операция, которая длилась более трех часов, закончилась успешно.