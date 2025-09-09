Омские медики провели сложнейшую операцию годовалому малышу

В омской городской детской клинической больнице № 3 успешно провели сложную операцию годовалому ребенку на спинном мозге с помощью нейромониторинга. Об уникальном опыте омских медиков рассказал телеграм-канал «Минздрав Омской области».
«Маленькому пациенту чуть больше года, у него с рождения множественные пороки головного и спинного мозга. В определенном месте спинной мозг прирос к твердой мозговой оболочке ткани, угрожая своим истончением по мере роста ребенка. Чтобы в дальнейшем не пострадали двигательные функции организма, необходимо было удалить возникшие спайки хирургическим путем», — цитирует телеграм-канал заведующего нейрохирургическим отделением Городской клинической детской больницы № 3 Руслана Коваля.
Провести данные вмешательства омским врачам удалось при помощи современного операционного микроскопа. Его привезли с собой специалисты из Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Операция, которая длилась более трех часов, закончилась успешно.