В Башкирии в кишечнике женщины обнаружили иголку

Врач частной стоматологии забыла у пациента во рту иглу, теперь врачебный инструмент у нее в кишечнике, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж». Отмечается, что женщина с зубной болью обратилась за помощью к специалисту из села Приютово в Белебеевском районе. Врач частной клиники вылечил зуб пациентке и отпустил. Через несколько дней женщина почувствовала боль в животе, пришла в стоматологию, чтобы ей подтвердили, что ничего не забыли у нее в полости рта. Также она сделала УЗИ в частной клинике. Обследование ничего не показало, а стоматолог уверил, что ничего не забывал.