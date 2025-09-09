Ричмонд
Сборная Ирана по футболу проведет в Волгограде 4 дня

В местной федерации рассказали о мероприятиях, которые запланированы у команды в городе на Волге.

Сборная Ирана по футболу останется в Волгограде на 4 дня. Футболисты прилетят в город-герой 8 октября, а вернуться на родину они должны 11 октября.

Как сообщили «МК в Волгограде» в Федерации футбола Ирана, в эти 4 дня иностранные спортсмены проведут тренировки и сам матч со сборной России. Каких-либо других мероприятий не запланировано.

Товарищеский матч по футболу сборных России и Ирана пройдет 10 октября на «Волгоград Арене». Точное время игры пока не определено. Сборная Ирана занимает 20‑е место в рейтинге ФИФА, команда Валерия Карпина располагается на 35‑й строчке.

Напомним, в прошлом году сборная Сирии по футболу задержалась в Волгограде на более чем неделю. В городе-герое футболисты провели полноценный сбор перед встречей с российской командой. Сам матч закончился со счетом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.