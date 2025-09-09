В Челябинске отметили самых талантливых школьников города

Сотню школьников Челябинска, которые в прошлом учебном году добились серьезных успехов в учебе, спорте, искусстве и интеллектуальных состязаниях, наградили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Стипендии получили ребята в возрасте от 11 до 18 лет. В их число вошли призеры и победители олимпиад самого разного уровня, творческих фестивалей и спортивных соревнований. От имени главы Челябинска Алексея Лошкина золотую сотню стипендиатов поздравила вице-мэр Ирина Волковинская.
«Ваш труд, упорство и стремление к знаниям мотивируют нас строить образовательные и культурные центры, создавать новые секции, формировать среду, в которой вам комфортно развиваться. Вы пример для своих сверстников, друзей и, конечно же, настоящая гордость для родителей. Мы желаем не останавливаться на достигнутом и всегда идти вперед. Вы будущее нашей страны», — отметила она.
За достижения в сфере образования заслуженные награды получили 42 юных дарования, 27 человек — в творчестве и 31 — в спорте. Завершилась церемония концертом, где для гостей выступили юные музыканты и певцы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.