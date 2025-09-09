«Лекция в небе». Казанский Ту-204 вывел пассажиров к багровой Луне

Казанский авиапром вновь заявил о себе на всю страну. На этот раз не в привычных сводках о производственных достижениях, а в качестве участника поистине космического события. Самолет Ту-204−300, собранный на казанском авиазаводе, стал одним из четырех воздушных судов, совершивших 7 сентября беспрецедентный астрономический рейс для наблюдения полного лунного затмения.
Воздушная лаборатория.
Вечер воскресенья, московский аэропорт Внуково. Более 250 пассажиров готовятся к полету, которого еще не знала история авиации. Не в отпуск, не в командировку — а на встречу с космическим явлением, которое можно увидеть лишь раз в несколько лет. Четыре самолета, включая казанский Ту-204−300 Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, готовятся взмыть в небо навстречу лунному затмению.
Организатором этой научно-популярной экспедиции выступила гильдия «Рубежи науки» при поддержке Роскосмоса. Идея была дерзкой до невозможности: поднять сотни людей на высоту 10 тысяч метров, где небо чище, звезды ярче, а лунное затмение видно во всей своей мистической красе.
Звездный экипаж на борту казанского самолета.
Но самой яркой звездой этого полета стал не сам Ту-204, хотя его участие было символичным. Главным героем экспедиции оказался Герой России, командир отряда космонавтов Олег Кононенко — человек, который провел в космосе рекордное количество времени и видел Землю с такой высоты, о которой большинство из нас может только мечтать.
«За время пребывания на МКС я сделал огромное количество снимков. Это потрясающий ракурс, но и с Земли можно увидеть красоту лунного затмения. Интересно, что с борта МКС я видел затмения несколько раз, а опыт наблюдения с борта самолета будет для меня первым», — поделился своими впечатлениями Кононенко.
Вместе с ним в воздух поднялись его коллеги-космонавты: Андрей Бабкин, Дмитрий Петелин и Константин Борисов. Каждый из них превратил полет в живую лекцию о космосе, делясь историями из реальных космических миссий.
Магия красной Луны.
В 19:30 по московскому времени самолеты взяли курс на север. Маршрут был проложен с ювелирной точностью астрономом Станиславом Коротким — каждые 150 километров полета просчитаны так, чтобы Луна оставалась в центре иллюминатора на протяжении всего путешествия.
Пролетая над Ярославской, Вологодской, Архангельской областями и Республикой Коми, пассажиры наблюдали удивительную картину: с одной стороны самолета догорал красочный закат, с другой — разворачивалось космическое представление. Луна медленно погружалась в тень Земли, меняя свой привычный серебристый цвет на загадочный багрово-красный.
Этот мистический эффект возникает из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. Когда наша планета отбрасывает тень на Луну, атмосфера работает как гигантская линза, окрашивая спутник в оттенки от медного до кроваво-красного.
Казанский след в космической истории.
Выбор Ту-204 для этой миссии был неслучайным. Как отметили в ПАО «ОАК», именно на таких самолетах традиционно летают российские космонавты. Это надежная, проверенная временем машина, которая заслужила доверие самых взыскательных пассажиров — тех, кто покоряет космос.
Казанский авиазавод производит Ту-204 с 1996 года, и каждый самолет, сходящий с конвейера, несет в себе частичку татарстанского мастерства. В мае этого года тот самый Ту-204−300, который участвовал в астрономическом рейсе, выполнил свой первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный. Его встретили водяным салютом — как подобает воздушному судну, связавшему земную авиацию с космическими высотами.
Полет продолжался около четырех часов. Пассажиры свободно перемещались по самолету, заглядывая друг к другу в иллюминаторы, делая уникальные снимки и слушая комментарии ученых. В салоне специально приглушили свет, чтобы ничто не мешало наблюдению за происходящим за бортом.
Пик затмения пришелся на 21:12 по московскому времени. В этот момент Луна полностью скрылась в земной тени, превратившись в призрачный красный диск, висящий в бездне космоса. Полная фаза продолжалась больше часа — с 20:31 до 21:53, давая всем участникам экспедиции возможность сполна насладиться космическим зрелищем.