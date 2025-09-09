«Лекция в небе». Казанский Ту-204 вывел пассажиров к багровой Луне

Но самой яркой звездой этого полета стал не сам Ту-204, хотя его участие было символичным. Главным героем экспедиции оказался Герой России, командир отряда космонавтов Олег Кононенко — человек, который провел в космосе рекордное количество времени и видел Землю с такой высоты, о которой большинство из нас может только мечтать.