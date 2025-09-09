Жители 100 старых домов на юге Москвы получат новые квартиры

По его словам, новые квартиры выделены более чем 6 тысячам семей. Всего по программе реновации в ЮАО предстоит расселить 28,5 тысячи семей из 378 домов. После расселения старые строения демонтируют. На их месте возводят современные жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Первые этажи новостроек нежилые. Там открываются аптеки, магазины, досуговые центры для детей и многое другое.