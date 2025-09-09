Жители 100 старых домов на юге Москвы получат новые квартиры

Расселение по программе реновации в Южном административном округе Москвы затронуло 100 старых жилых домов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Первый дом по программе реновации начали расселять на юге столицы в 2018 году. Сейчас переселяются или уже завершили переезд жители 100 старых домов. Из них 28 зданий — в районе Царицыно, 19 — в Нагорном, а 11 — в Даниловском», — рассказал Ефимов.
По его словам, новые квартиры выделены более чем 6 тысячам семей. Всего по программе реновации в ЮАО предстоит расселить 28,5 тысячи семей из 378 домов. После расселения старые строения демонтируют. На их месте возводят современные жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Первые этажи новостроек нежилые. Там открываются аптеки, магазины, досуговые центры для детей и многое другое.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.