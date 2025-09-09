Сборная команда Омского ГАУ завоевала бронзу всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025»

Команда Омского государственного аграрного университета заняла третье место в престижном федеральном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025», который проходил 4−5 сентября в Новосибирске. Участники соревновались в номинации «АгроБио», которая требовала от участников обширных знаний и навыков в области биологической защиты растений.