Сборная команда Омского ГАУ завоевала бронзу всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025»

Наставниками юных аграриев выступили опытные педагоги профильного вуза.

Источник: Комсомольская правда

Команда Омского государственного аграрного университета заняла третье место в престижном федеральном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025», который проходил 4−5 сентября в Новосибирске. Участники соревновались в номинации «АгроБио», которая требовала от участников обширных знаний и навыков в области биологической защиты растений.

В состав команды вошли старшеклассники из разных районов Омской области: Есения Ибрагимова (Качуковская средняя школа, Знаменский район), Артем Кочергин (Новосельская СОШ, Кормиловский район) и Вероника Подоляк (Красноярская СОШ, Любинский район). Наставниками от школ выступили Земфира Ибрагимова, Елена Ербягина и Андрей Феськов. Руководителем команды от вуза стала доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Омского ГАУ Ольга Коцюбинская.

Конкурс собрал сильнейшие команды школьников из аграрных университетов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Организаторами мероприятия выступили Фонд содействия инновациям, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства и ГК «ЦентрПрограммСистем» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

«Это важная победа для нашего университета и региона. Она демонстрирует высокий уровень подготовки будущих агрономов и ученых», — отметила Ольга Коцюбинская.

Поздравляем команду Омского ГАУ с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в развитии аграрной науки.