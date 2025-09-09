Инспекторы ДПС спасли жизнь мотоциклисту после ДТП под Ростовом

1 сентября на 7-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 41-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который ожидал возможности для поворота налево.
В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, включая открытое ранение конечности, множественные ушибы и сильное кровотечение, создававшее прямую угрозу его жизни.
На место оперативно прибыли инспекторы ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции по Ростовской области старшие лейтенанты полиции Тигран Айрапетов и Владимир Айдинян. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к оказанию первой доврачебной помощи. Они профессионально остановили обильное кровотечение, стабилизировали состояние пострадавшего и обеспечили безопасность дорожного движения на участке происшествия.
Благодаря своевременным и грамотным действиям инспекторов ДПС удалось предотвратить трагический исход и сохранить жизнь пострадавшему.
