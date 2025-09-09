Инспекторы ДПС спасли жизнь мотоциклисту после ДТП под Ростовом

1 сентября на 7-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 41-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который ожидал возможности для поворота налево.