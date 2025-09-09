Компания «ЭкоГрад» из Новокузнецка ускорила вывоз мусора из контейнеров

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогло предприятию «ЭкоГрад» из Новокузнецка частично или полностью решить более 30 производственных проблем и ускорить вывоз мусора из пластиковых контейнеров. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Кузбасса.
«ЭкоГрад» занимается погрузкой и транспортировкой твердых коммунальных отходов. В результате внедрения бережливых технологий в компании изменили стандарт проведения ежедневного техосмотра и внедрили систему мобильных осмотров. Это позволило на 70% ускорить время проведения процедуры и сократить задержки утреннего выезда машин на линию. Ожидаемый эффект от улучшений составит 800 тысяч рублей в год.
Компания планирует применить бережливые технологии для оптимизации процесса плановых ремонтов, а также производства погрузки и транспортировки твердых коммунальных отходов из металлических контейнеров.
«Сегодня 100 кузбасских предприятий участвуют в федеральном проекте “Производительность труда”. Эксперты регионального центра компетенций помогают сотрудникам компаний оптимизировать производственные процессы, сократить издержки и повысить качество товаров и услуг, поставляемых кузбассовцам», — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса — министр экономического развития Елена Галеева.
Участие в федеральном проекте бесплатное и рассчитано на три года. По итогам каждого из них производительность труда на предприятии должна вырасти не менее чем на 5%. Оставить заявку можно на ИТ-платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.