Когда в Омске начнётся отопительный сезон 2025 года: прогнозы

Прогнозы погоды и подготовка инфраструктуры указывают на начало отопления в третьей декаде сентября.

Источник: Om1 Омск

Ожидается, что отопительный сезон в Омске начнётся в третьей декаде сентября. Так, в прошлом году отопление в домах омичей начали подавать 23 сентября, а в 2023 году — 26 сентября. В этом году, с учётом текущих погодных условий и прогнозов, начало отопительного сезона вероятно также будет запланировано на третью декаду сентября.

Согласно законодательству, отопление включат только после того, как среднесуточная температура наружного воздуха продержится на уровне +8 °C или ниже в течение пяти дней подряд.

В Омске в ближайшие дни ожидается похолодание, но после него вновь придёт достаточно тёплая погода.