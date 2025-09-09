Когда в Омске начнётся отопительный сезон 2025 года: прогнозы

Ожидается, что отопительный сезон в Омске начнётся в третьей декаде сентября. Так, в прошлом году отопление в домах омичей начали подавать 23 сентября, а в 2023 году — 26 сентября. В этом году, с учётом текущих погодных условий и прогнозов, начало отопительного сезона вероятно также будет запланировано на третью декаду сентября.
Согласно законодательству, отопление включат только после того, как среднесуточная температура наружного воздуха продержится на уровне +8 °C или ниже в течение пяти дней подряд.
В Омске в ближайшие дни ожидается похолодание, но после него вновь придёт достаточно тёплая погода.