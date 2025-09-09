Суд в Новосибирске обязал Линево устранить недочеты по подготовке к зиме до 16 октября

Жители рабочего поселка снова опасаются срыва отопительного сезона — часть сетей до сих пор не прошла необходимые испытания.
В поселке Линево Искитимского района сохраняется угроза срыва отопительного сезона. Как сообщили в администрации района, несмотря на выделенные 20 млн рублей из областного бюджета, подготовка к зиме идёт с отставанием, пишет Весь Искитим.
Жители пожаловались на ситуацию главе района Юрию Саблину во время встречи. Выяснилось, что котельная готова подать тепло, однако состояние тепловых сетей до конца не проверено: испытания на максимальные нагрузки так и не проведены.
Проблемы фиксировались ещё летом. В августе Ростехнадзор выявил 11 нарушений, которые необходимо было устранить к 1 сентября. Для ускорения работ в поселке даже ввели режим повышенной готовности, позволяющий закупать услуги у единственного поставщика. Часть недочетов исправили, но два ключевых требования остались невыполненными — речь идёт об испытаниях сетей и установке изоляции с антикоррозионным покрытием на теплотрассе диаметром 800 мм.
8 сентября суд обязал МУП «РКЦ р.п. Линево», отвечающее за теплоснабжение, устранить оставшиеся нарушения до 16 октября.
При этом у предприятия сохраняется крупная задолженность перед поставщиком тепловой энергии ООО «СибТЭК» — более 180 млн рублей, что превышает годовой бюджет поселка. Ранее, два года назад, подобная ситуация уже приводила к риску коммунального коллапса, и тогда долги закрыли за счет субсидии из областного бюджета. Как будут решать проблему в этом году — пока неизвестно.