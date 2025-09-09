Суд в Новосибирске обязал Линево устранить недочеты по подготовке к зиме до 16 октября

При этом у предприятия сохраняется крупная задолженность перед поставщиком тепловой энергии ООО «СибТЭК» — более 180 млн рублей, что превышает годовой бюджет поселка. Ранее, два года назад, подобная ситуация уже приводила к риску коммунального коллапса, и тогда долги закрыли за счет субсидии из областного бюджета. Как будут решать проблему в этом году — пока неизвестно.