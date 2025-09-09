В Волгограде альпинистов заметили на плечах Родины-матери

В музее-панораме «Сталинградская битва» раньше также поясняли, что с момента открытия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в 1967 году Государственной комиссией была обозначена необходимость ежегодного обследования главного монумента «Родина-мать зовет!» с целью мониторинга его текущего технического состояния, что и делается ежегодно.