Школу № 36 в Новосибирске отремонтируют до конца этого года

Капитальный ремонт школы № 36 в Новосибирске завершится в этом году по нацпроекту «Молодежь и дети». Учреждение стало одной из девяти школ Новосибирской области, обновление которых продолжается после 1 сентября без прерывания учебного процесса, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В четырехэтажном здании 1937 года постройки учатся более 700 детей. По нацпроекту там ремонтируют кровлю, фасад, цоколь, отмостки, входные группы, лестницы, инженерные системы, меняют дверные блоки, также предусмотрены внутренние отделочные работы.
«В этом году капитальный ремонт проводится в 38 школах Новосибирской области. В 29 из них работы были завершены к началу учебного года. Еще в девяти, в том числе в школе № 36, завершатся до конца 2025 года. Работы проводятся по поручению губернатора Андрея Травникова», — подчеркнула заместитель губернатора Валентина Дудникова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.