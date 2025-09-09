Школу № 36 в Новосибирске отремонтируют до конца этого года

«В этом году капитальный ремонт проводится в 38 школах Новосибирской области. В 29 из них работы были завершены к началу учебного года. Еще в девяти, в том числе в школе № 36, завершатся до конца 2025 года. Работы проводятся по поручению губернатора Андрея Травникова», — подчеркнула заместитель губернатора Валентина Дудникова.