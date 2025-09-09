Ричмонд
Перед Днем города в Воронеже обновили символ Левобережного района

Сотрудники местного комбината благоустройства провели косметический ремонт стелы.

Источник: телеграм-канал управы Левобережного района Воронеж

Стелу, символ Левобережного района Воронежа, обновили ко Дню города. Косметический ремонт провели работники местного комбината благоустройства. Об этом сообщили в управе Левобережного района во вторник, 9 сентября.

Стела расположена на транспортной развязке улицы Димитрова с трассой «Дон».

В ходе работ стелу очистили от старой краски и ржавчины и нанесли на нее новое устойчивое лакокрасочное покрытие.

Справка «КП».

Въездные стелы — конструкции, которые устанавливают на границах административных образований: городов, районов или целых регионов. Они служат ориентиром для путешественников и являются архитектурными «визитными карточками».