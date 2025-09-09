Перед Днем города в Воронеже обновили символ Левобережного района

Стелу, символ Левобережного района Воронежа, обновили ко Дню города. Косметический ремонт провели работники местного комбината благоустройства. Об этом сообщили в управе Левобережного района во вторник, 9 сентября.
Стела расположена на транспортной развязке улицы Димитрова с трассой «Дон».
В ходе работ стелу очистили от старой краски и ржавчины и нанесли на нее новое устойчивое лакокрасочное покрытие.
Справка «КП».
Въездные стелы — конструкции, которые устанавливают на границах административных образований: городов, районов или целых регионов. Они служат ориентиром для путешественников и являются архитектурными «визитными карточками».