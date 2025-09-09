КПП на молдавско-румынской границе приостанавливает работу: Какой пункт пропуска выбрать

По данным Пограничной полиции Ясс, на коронной части дамбы будет производиться установка оборудования на водозаборе, связанном с коммунальной трубопроводной системами, и движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщает IPN. Мера будет действовать во вторник, 9 сентября, с 08:00 до 16:00, и в среду, 10 сентября, с 08:00 до 15:00.