Виталий Хоценко сообщил о старте ремонта ключевой дороги в Усть-Ишимском районе

В 2024 году дорога Усть-Ишим — Загваздино пострадала от наводнения.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области началось восстановление автомобильной дороги Усть-Ишим — Загваздино. На сегодняшний день грунтовое покрытие участка находится в критическом состоянии, особенно в осенне-весенний период и во время выпадения осадков, что затрудняет транспортное сообщение. Средства направлены на восстановление дорожной инфраструктуры на участке трассы, где последствия паводка весной и летом 2014 года оказались наиболее разрушительными. Об этом сообщил Губернатор региона Виталий Хоценко.

«В Усть-Ишимском районе приступили к восстановлению дороги Усть-Ишим — Загваздино, которая серьезно пострадала от наводнения», — заявил Виталий Хоценко.

Ремонт стал возможен благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в размере около 340 миллионов рублей. Напомним, что весной 2024 года паводок затронул север Омской области, особенно сильно пострадал Усть-Ишимский район. Реки Ишим и Иртыш поднялись до критических отметок. В разгар половодья в районе оказались подтоплены около 700 домов и более тысячи приусадебных участков, социальные объекты, разрушены дороги. В рамках работ планируется отремонтировать около 17 километров наиболее проблемных участков. Восстановление дороги обеспечит бесперебойное сообщение между населенными пунктами и повысит безопасность движения для жителей северных районов Омской области.