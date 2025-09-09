Виталий Хоценко сообщил о старте ремонта ключевой дороги в Усть-Ишимском районе

Ремонт стал возможен благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в размере около 340 миллионов рублей. Напомним, что весной 2024 года паводок затронул север Омской области, особенно сильно пострадал Усть-Ишимский район. Реки Ишим и Иртыш поднялись до критических отметок. В разгар половодья в районе оказались подтоплены около 700 домов и более тысячи приусадебных участков, социальные объекты, разрушены дороги. В рамках работ планируется отремонтировать около 17 километров наиболее проблемных участков. Восстановление дороги обеспечит бесперебойное сообщение между населенными пунктами и повысит безопасность движения для жителей северных районов Омской области.